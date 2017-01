Backnang Zwei Wohnungs-Einbrüche in Backnang

In Backnang wurde am Freitagabend zweimal eingebrochen. Wie die Polizei berichtet schlugen am Freitag gegen 19 Uhr unbekannte Täter die Verglasung eines Hauses im Häfnersweg ein und betraten dann die Wohnungen in dem Haus. Alle Wohnungen wurden durchsucht. Hierbei stahlen die Täter Schmuck von unbekanntem Wert. Die Ermittlungen dauern an.

Am Freitag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr brachen Unbekannte die Kellertüre zu einem Mehrfamilienhaus im Steinrain in Backnang auf und im Anschluss auch die Wohnungstüren in dem Haus. Wie beim anderen Fall durchsuchten sie sämtliche Wohnungen und klauten Diverses bevor sie flüchteten. Die Kripo übernahm die

Spurensicherung.