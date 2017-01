Backnang Zwei Wohnungseinbrüche an Silvester

Backnang. Am Silvesterabend nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Wohnhaus in der Reuchlinstraße einzubrechen. Die Tat wurde gegen zwei Uhr morgens festgestellt. Die Eindringlinge schlugen zunächst einen Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung ab. und schlugen anschließend ein Fenster ein, um einzusteigen. Bislang wurde festgestellt, dass die Diebe einen Fotoapparat der Marke Canon entwendeten.

Über eine aufgebrochene Terrassentüre gelangten Diebe ebenfalls am Silvester zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Buchrain. Sie stahlen Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.



Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 / 9090.