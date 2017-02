Fellbach Daihatsu prallt auf parkendes Auto und überschlägt sich

Fellbach (schi).

Ein Daihatsu Geländewagen prallte am Abend auf der Stuttgarter Straße an der Ortseinfahrt Bad Cannstatt auf Höhe des Wienerwalds auf einen dort geparkten Golf Variant und überschlug sich. Das Fahrzeug, das auf dem Weg von Stuttgart nach Fellbach war, rasierte zuvor noch ein Bäumchen am Gehweg, bevor es auf dem Dach zu liegen kam. Der 58-jähige Fahrer wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus nach Stuttgart. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Nach Angaben der Polizei war Alkohol nicht im Spiel. Der Unfallverursacher machte bislang keine näheren Angaben.