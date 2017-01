Bad Wildbad Mutter tötet Tochter und stellt sich der Polizei

Bad Wildbad.

Am Mittwochnachmittag (25.1.) stellte sich eine 41-Jährige bei der Polizei in Bad Wildbad und gab an, dass sie kurz zuvor ihre Tochter getötet habe. Traurige Gewissheit hatten Polizeibeamte bei der Überprüfung der Wohnung, als sie das 5-jährige Mädchen in ihrem Kinderzimmer auffanden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Die beiden älteren Söhne der 41-Jährigen hielten sich ebenfalls in der Wohnung auf, hatten aber von der Tat ihrer Mutter nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.