Baden-Baden.

Beim Versuch, noch schnell in ihr Auto zu steigen, ist eine Frau in einer Waschanlage in Baden-Baden eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau die Autowäsche gestartet und dann versucht, sich in den Wagen zu setzen. Dabei wurde sie zwischen der Fahrertür und der Anlage eingeklemmt. Sie kam zur Behandlung in ein Karlsruher Krankenhaus.