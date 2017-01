Baden-Baden Frank Elstner ist gerne Dokumentarfilmer

Baden-Baden.

Der Fernsehmoderator und Showmaster Frank Elstner (74) freut sich über seinen Job als Dokumentarfilmer. "Es ist eine Tätigkeit, die große Freude bereitet und die mir am Herzen liegt", sagte der "Wetten, dass..?"-Erfinder in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur. Seine Fernsehreihe "Elstners Reisen" zeige den Schutz bedrohter Tierarten. "Auf diese Themen hinzuweisen, darüber Filme zu drehen und zu sensibilisieren, das ist mir ein Anliegen." Die TV-Reihe läuft in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk (SWR). Die neue Folge zeigt Elefanten in Sri Lanka. Ausgestrahlt wird sie an diesem Samstag (7.1.), 20.15 Uhr, im SWR Fernsehen.