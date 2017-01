Baden-Baden PFC-Skandal bleibt ungeklärt: Verfahren eingestellt

Baden-Baden.

Im Skandal um mit der Chemikalie PFC verseuchte Ackerflächen hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden das Verfahren gegen die Betreiber einer Kompostfirma eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen die zwei Beschuldigten, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es habe nicht geklärt werden können, ob Abfallstoffe, die die Baden-Badener Firma dem Kompost beimischte, mit PFC belastet waren. Außerdem sei die Verunreinigung der betroffenen, rund 400 Hektar großen Fläche in Mittelbaden verjährt. Die Staatsanwaltschaft hatte im Zuge des Verfahrens über drei Jahre hinweg Anzeigen wegen Gewässerverunreinigung mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) geprüft.