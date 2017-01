Baden-Württemberg 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum im ersten Quartal erwartet

Stuttgart. Die stabile Konjunktur sorgt weiterhin für volle Auftragsbücher bei den Unternehmen. Für das erste Quartal rechnet das Statistische Landesamt mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent, wie Präsidentin Carmina Brenner am Freitag in Stuttgart mitteilte. "Dank eines wieder dynamischeren Auftragseingangs aus dem In- und Ausland sowie einer verbesserten Stimmung in der Industrie dürfte das aktuelle Konjunkturmuster mindestens bis zur Jahresmitte 2017 intakt bleiben." Die Auslandsnachfrage habe angezogen. Und die Nachfrage aus dem Inland habe weiter an Fahrt aufgenommen. Für das Gesamtjahr rechnen die Statistiker mit einem Wirtschaftswachstum von 1,75 Prozent.