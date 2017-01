Baden-Württemberg 120 neue Windkraftanlagen im Südwesten gebaut

Stuttgart.

Die Zahl der neu aufgestellten Windräder im Südwesten ist erneut gestiegen. 2016 sind insgesamt 120 Windenergieanlangen neu ans Netz gegangen, wie Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Damit seien die Zahlen aus dem Vorjahr nochmals übertroffen worden. "Die im Land installierte Leistung aus Windenergie ist zum Ende des Jahres auf über ein Gigawatt angestiegen, das entspricht der Leistung eines konventionellen Großkraftwerks." Windkraft gilt unter den Ökoenergien als die mit dem größten Ausbaupotenzial. Bis 2020 soll sie im Südwesten einen Anteil von zehn Prozent an der Stromerzeugung haben. 2050 sollen Strom, Wärme und Kraftstoffe zu insgesamt 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommen.