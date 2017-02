Mittelbiberach 17-Jährigen im Streit erstochen - Motiv unklar

Mittelbiberach. Der nach dem Tötungsdelikt von der Polizei festgenommene Jugendliche befindet sich in Haft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht Ravensburg am Sonntagnachmittag Haftbefehl. Der 16-Jährige wurde noch am Abend in eine Justizvollzugseinrichtung überstellt.