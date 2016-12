Baden-Württemberg 24-Jähriger hortet 40 Kilo Feuerwerkskörper in der Wohnung

Emmendingen . Ein 24-Jähriger hat in seiner Wohnung im Kreis Emmendingen rund 40 Kilogramm nicht zugelassene Pyrotechnik gehortet. Die Stücke seien teilweise auseinandergebaut und zum Mischen mit anderen Chemikalien vorbereitet worden, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes Stuttgart am Mittwoch. Um Anschlagspläne sei es aber nicht gegangen: Der Mann habe damit ein anderes Feuerwerk bauen wollen, "eines mit mehr Kawumm."

Mehr als sieben Kilogramm verschiedenster chemischer Substanzen habe der Tatverdächtige offen in Behältern und Tüten gelagert, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung Mitte Dezember fanden die Beamten unter anderem auch eine Zündanlage, einen Zeitauslöser und Raketenmotoren aus Metall. Auch Drogen seien entdeckt worden, zudem seien diverse Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt worden. Weitere Details zu dem 24-Jährigen konnten die Beamten nicht nennen. Man sei noch am Anfang der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

In der vergangenen Woche hatte es einen ähnlichen Fall in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) gegeben: Die Polizei entdeckte mehr als 250 Kilogramm Feuerwerkskörper in der Wohnung eines 39-Jährigen. Was der Mann damit anfangen wollte, konnten die Beamten noch nicht sagen. Hinweise auf einen geplanten Anschlag habe es aber nicht gegeben.