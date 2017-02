Baden-Württemberg 26 Grippe-Tote bislang im Südwesten

Karlsruhe (dpa/lsw). Die Grippe schlägt diesen Winter im Südwesten besonders zu: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wurden bis Freitag 26 Grippe-Tote gemeldet. Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl jetzt schon höher ist als in der Vorjahressaison, eine exakte Vergleichszahl lag allerdings nicht vor. Seit Beginn der Influenzasaison vor fünf Wochen wurden insgesamt 6910 Fälle gezählt - auch das seien schon jetzt sehr viel mehr als in der gesamten Grippesaison des Vorjahres, sagte der Epidemiologe des Landesgesundheitsamtes, Günter Pfaff.

Vor der Grippe ist zwar keine Altersgruppe sicher, gefährdet sind aber vor allem Ältere. Die Menschen, die nun an der Influenza starben, waren zwischen 64 und 93 Jahre alt. "Besondere Sorge machen uns Gruppenerkrankungen in Pflegeheimen", so Pfaff. Er rät dringend zu Impfung und Prophylaxe.