Tuningen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Tuningen hat ein Mann tödliche Verletzungen erlitten. Der 26-Jährige sei in der Nacht zu Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der wohl nicht angeschnallte Mann aus dem Fahrzeug geschleudert worden.