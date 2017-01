Baden-Württemberg 26-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt

Tuningen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat ein Mann tödliche Verletzungen erlitten. Der 26-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch in einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der glatten Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen eine Böschung, wurde abgewiesen und landete dann wieder auf der Fahrbahn. Dabei sei der wohl nicht angeschnallte Mann aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 26-Jährige mit seinem Wagen auf der Landstraße zu schnell unterwegs.