Baden-Württemberg 300 Demonstranten gegen AfD-Veranstaltung

Am Tag der deutschen Einheit (03.10.2016) haben bis zu 300 Personen auf dem Marktplatz Bad Cannstatt und anschließend am Kursaal gegen eine Veranstaltung der AfD im Kursaal demonstriert. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz zogen die Teilnehmer gegen 16.45 Uhr über die Marktstraße, den Wilhelmsplatz, die Waiblinger Straße zur Daimlerstraße und weiter über die König-Karl-Straße und die Nauheimer Straße zum Kursaal, um dort lautstark gegen die Veranstaltung der AfD zu protestieren. Vereinzelt kam es zu Provokationen zwischen Teilnehmern der AfD-Veranstaltung und mutmaßlich dem linken Spektrum zuzurechnenden Demonstranten. Der Stadtbahnverkehr der Linie U2 musste während der Demonstration in beide Richtungen eingestellt werden. Mehrfach mussten Einsatzkräfte die Demonstranten zurückdrängen, um den Teilnehmern der AfD-Veranstaltung den Zugang zum Kursaal zu ermöglichen, hierbei wurde ein Polizeibeamter durch einen Schlag auf die Hand leicht verletzt. Ein Demonstrationsteilnehmer versuchte einem Polizeibeamten das Pfefferspray zu entreißen, er wurde kurz darauf von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Gegen 18.20 Uhr formierte sich ein Spontanaufzug, der vom Kursaal über die Martin-Luther-Straße zum Wilhelmsplatz führte und sich dort auflöste. Die Polizei war mit mehreren Hundert Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Dominik Schmeiser, Pressesprecher des Aktionsbündnisses "Stuttgart gegen Rechts" erklärte: „In Stuttgart ist kein Platz für die Politik der Spaltung und Ausgrenzung, wie sie die AfD betreibt.“ Die Mehrheit der Gesellschaft habe keine Lust auf rechte Hetze, das habe der vielfältige Protest bewiesen. Geladen waren bei der AfD-Veranstaltung der Europaabgeordnete der Partei, Marcus Pretzell und die Bundeschefin der Partei, Frauke Petry. Zum Auftakt hatte sich Pretzell von Pöbeleien gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck bei der Einheitsfeier am Montag in Dresden distanziert. Dort hatten mehrere hundert Demonstranten, darunter vor allem Anhänger des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses, die Gäste der Einheitsfeier als "Volksverräter" beschimpft.