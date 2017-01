Baden-Württemberg 3577 Abschiebungen scheiterten 2016 in Baden-Württemberg

Stuttgart.

Jede zweite geplante Abschiebung ist im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg gescheitert - etwa an fehlenden Dokumenten. Es konnten 3577 Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern nicht umgesetzt werden, teilte das Innenministerium am Freitag in Stuttgart mit. Insgesamt wurden aber mehr Menschen abgeschoben als noch 2015. Die Zahl stieg von 2449 auf 3638. Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist nach wie vor relativ hoch. Zuletzt hatte das Innenministerium sie mit rund 36 000 beziffert (Stand Anfang November). Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 32 947 Asylsuchende nach Baden-Württemberg - deutlich weniger als 2015, als rund 98 000 Asylbewerber in dem Bundesland gezählt worden waren.