Baden-Württemberg 37-Jähriger in Lebensgefahr nach Unfall im Ostalbkreis

Baden-Württemberg Ab Sonntag herrscht Sommer im Südwesten

Der Sommer hält mit hohen Temperaturen Einzug im Südwesten. Bei heiterem und trockenen Wetter "bleibt es immer so um die 30 Grad in der nächsten Woche", kündigte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag an.