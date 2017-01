Baden-Württemberg 37-Jähriger nach Angriff auf Polizist in Untersuchungshaft

Bad Saulgau.

Weil er einen Polizisten angegriffen hat, muss ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilten die Beamten am Freitag mit. Er sitze in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte soll den Polizisten am frühen Mittwochmorgen in Bad Saulgau (Kreis Ravensburg) in aller Öffentlichkeit mit Schlägen traktiert und verletzt haben.