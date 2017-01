Baden-Württemberg 49 Projekte im Land sollen Straßenlärm verringern

Stuttgart.

Das Landesverkehrsministerium hat in den vergangenen zwei Jahren an 49 Stellen im Land in Lärmschutz an Bundes- und Landstraßen investiert. "Von den ursprünglich 71 geplanten Maßnahmen des Lärmsanierungsprogramms sind zwischenzeitlich 49 Maßnahmen umgesetzt worden", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) laut Mitteilung am Dienstag in Stuttgart. Die übrigen Maßnahmen des Lärmsanierungsprogrammes, das für 2014 bis 2016 angesetzt war, seien schon begonnen worden oder starteten im Jahr 2017. Inzwischen sind nach Angaben des Ministeriums 75 weitere Projekte aufgenommen und zum Teil ebenfalls schon umgesetzt worden. "Das Lärmsanierungsprogramm ist insoweit ein voller Erfolg", sagte eine Sprecherin des Ministeriums.