Wertheim.

Eine 50-Jährige ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ums Leben gekommen. Ein 74 Jahre alter Autofahrer geriet am Dienstagabend aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen das Auto der 50-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ihr Auto schleuderte durch die Wucht des Aufpralls über die Leitplanke auf eine Wiese neben der Straße. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 74-Jährige verletzte sich leicht.