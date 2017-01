Freiburg 51-Jähriger soll Brand in Zahnklinik gelegt haben

Freiburg.

Aus "Verzweiflung über die Welt" soll ein 51 Jahre alter Patient am 26.01. den Brand in der Freiburger Uni-Zahnklinik gelegt haben. Dabei waren am Mittwochabend sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der Mann die Brandstiftung eingeräumt. Er war in dem Patientenzimmer untergebracht, in dem das Feuer ausgebrochen war. Gegen ihn werde nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, hieß es. Der Schaden kann nach Angaben der Polizei nicht beziffert werden. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden vier Etagen der Klinik in Mitleidenschaft gezogen.