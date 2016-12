Baden-Württemberg 72-Jährige fährt mit Auto in Taxistand

Verkehrsunfall in der Innenstadt in Stuttgart. Foto: Werner Foto: dpa

Stuttgart.

Eine 72-Jährige ist in Stuttgart mit ihrem Auto in einen Taxistand gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kurz das Bewusstsein verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und mit einem wartenden Taxi zusammengestoßen.