Baden-Württemberg 74-Jähriger soll Ehefrau mit Schüssen schwer verletzt haben

Kornwestheim.

Mit mehreren Schüssen aus einem Revolver soll ein 74-Jähriger aus Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Die 72-Jährige wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat am Mittwochmorgen habe der mutmaßliche Schütze selbst die Polizei alarmiert und sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es weiter. Er soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Hintergrund der Tat sollen "familiäre Spannungen" gewesen sein. Den Kleinkaliber-Revolver hätte der Mann laut ersten Ermittlungen gar nicht besitzen dürfen.