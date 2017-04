Aspach-Fürstenhof 85-Jähriger nach Unfall mit E-Bike gestorben

Aspach (dpa/lsw) - Der 85-jährige E-Bike-Fahrer, der am Montagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem PKW scher verletzt worden ist, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior von einem Feldweg auf eine Landstraße in Aspach (Rems-Murr-Kreis) gefahren. Dabei stieß er mit dem Auto einer 50-Jährigen zusammen. Der 85-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er später starb. Der Unfallhergang sollte noch geklärt werden. E-Bikes werden von Elektromotoren und ohne Muskelkraft angetrieben - im Gegensatz zum sogenannten Pedelec, einem elektrischen Fahrrad zum Treten.