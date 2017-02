Baden-Württemberg Ab Montagabend wieder Feinstaubalarm

Stuttgart (dpa/lsw).

Auf ein Neues: Von Montagabend an gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart. Der letzte war erst am Wochenende zu Ende gegangen. Für den Wochenstart sagen die Meteorologen wieder Hochdruckeinfluss voraus, der im Winter stets einen starken Anstieg der Luftverschmutzung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub und Sticksoffdioxiden zur Folge hat. Von Montagabend (18.00 Uhr) an müssen ältere Komfortkamine, die allein der Bequemlichkeit dienen, aus bleiben. Und von Dienstagfrüh an sind die Autofahrer aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Zuletzt war diese Bitte nur von einer Minderheit befolgt worden. Von 2018 an drohen deshalb Fahrverbote.