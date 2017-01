Baden-Württemberg AfD braucht dritten Parteitag

Nürtingen.

Die AfD muss wegen der großen Zahl der Bewerber um einen Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl einen dritten Parteitag anberaumen. Bei dem zweitägigen Treffen in Nürtingen werde man höchstens bis zum 16. von insgesamt 38 Plätzen kommen, sagte ein Sprecher der Partei am Sonntag in Nürtingen. Womöglich im März oder April werde der dritte Nominierungsparteitag terminiert. In Nürtingen (Kreis Esslingen) waren wie beim ersten Treffen Ende vergangenen Jahres im badischen Kehl die Medien ausgeschlossen. Die Mehrheit der rund 600 Mitglieder wollte Journalisten nicht zulassen. Am Samstag hatten bis zu 400 Menschen gegen die aus ihrer Sicht fremdenfeindliche Partei demonstriert.