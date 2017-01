Baden-Württemberg AfD-Chef Meuthen trennt sich von seiner zweiten Ehefrau

Stuttgart.

AfD-Chef Jörg Meuthen und seine Frau haben sich getrennt. "Wir haben uns getrennt, das kann ich bestätigen", zitierte das Nachrichtenmagazin "Focus" den AfD-Bundessprecher und -Fraktionschef im Stuttgarter Landtag. Auf Nachfrage lehnte Meuthen am Donnerstag weitere Auskünfte ab, bestätigte aber die Trennung. "Wir werden uns aber weiterhin gemeinsam um unsere zwei Kinder (neun und sechs Jahre) kümmern, meine Frau wohnt in unmittelbarer Nähe, und es gibt keinen Rosenkrieg. Wir leben in Frieden, das soll auch so bleiben", sagte er dem "Focus".