Baden-Württemberg AfD-Parteitag schließt Medien aus

Nürtingen.

Die AfD hat auf ihrem Parteitag die Medien von der Berichterstattung ausgeschlossen. Es sei mit großer Mehrheit entschieden worden, dass die Journalisten nicht bei der Nominierung der Kandidaten der Bundestagswahl zugelassen werden, sagte ein Sprecher der Partei am Samstag in Nürtingen. Zur Begründung hieß es, man erwarte keine faire und ausgewogene Berichterstattung. Bei 100 Bewerbern auf die noch 29 Listenplätze war es nicht ausgeschlossen, dass sich einer der Bewerber "unglücklich ausdrücke". Die Partei befürchte, dass sich die Medien auf diese Äußerungen konzentrierten. Bei der Abstimmung habe es auch einen Gegenantrag gegeben. Mit derselben Begründung war der Öffentlichkeit beim ersten Nominierungsparteitag Ende vergangenen Jahres in Kehl der Zutritt verweigert worden.