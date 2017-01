Baden-Württemberg AfD-Treffen ohne Öffentlichkeit?

Ob die Medien beim Parteitreffen in Nürtingen (Kreis Esslingen) zugelassen sind, ist noch ungewiss. Die Parteimitglieder müssen darüber abstimmen. Da auch der Parteitag in Kehl Ende vergangenen Jahres die Journalisten verbannt hatte, ist mit einem ähnlichen Votum zu rechnen. Damals waren erst 9 von 38 Plätzen auf der Landesliste für die Wahl am 24. September vergeben worden, so dass die Zusammenkunft in Nürtingen nötig wurde.

Die Stadt hat aus Sicherheitsgründen einige Straßen zwischen Samstagfrüh und Sonntagabend gesperrt. Bei der Stadt wurden mehrere Gegendemonstrationen angemeldet. Ein Aktionsbündnis "Nürtingen ist bunt" plant eine Kundgebung. Die Teilnehmer dreier weiterer Kundgebungen formieren sich zu einem Marsch durch die Nürtinger Innenstadt. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein.