Baden-Württemberg Angriffe auf Frauen in Karlsruhe: 22-Jähriger stellt sich

Nach mehreren sexuellen Attacken auf Frauen in Karlsruhe hat sich ein 22 Jahre alter Student gestellt. Der junge Mann habe sich am Donnerstagnachmittag zusammen mit einem Anwalt gemeldet, teilten die Ermittler mit. Er wurde festgenommen, verweigert den Angaben zufolge aber die Aussage. Die Behörden hatten zuvor Bilder der Überwachungskamera einer Straßenbahn veröffentlicht, die den mutmaßlichen Angreifer zeigen. Am Freitag will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie einen Haftbefehl beantragt. Bis dahin sollte der Mann in Gewahrsam bleiben.

Die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der Täter für fünf Attacken auf Frauen verantwortlich ist. Vier davon ereigneten sich im Januar, eine schon Anfang Dezember. Die Frauen konnten sich jeweils losreißen und weglaufen.

Die Bilder der Überwachungskamera stammen vom 21. Januar. Sie wurden kurz vor dem Angriff auf eine 23 Jahre alte Frau aufgenommen. Der Täter habe sein Opfer gegen eine Hauswand gedrückt und seine Lippen auf den Mund der Frau gepresst, hieß es von der Polizei. Erst als eine Passantin mit einem Hund vorbeikam, habe er von ihr abgelassen. In den anderen Fällen hatten die Frauen den Täter mit lauten Hilferufen vertreiben können. Das Opfer der Attacke von Anfang Dezember hatte die Tat erst angezeigt, als die weiteren Fälle bekanntgeworden waren.

Polizei und Staatsanwaltschaft betonten, dass die Ermittlungen unvermindert fortgesetzt würden. Unter anderem würden Hinweise ausgewertet, die auf den 22-Jährigen hindeuteten. Die Polizei hatte zu dem Fall eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und ihre Präsenz in der Stadt verstärkt. Am Dienstag hatten die Fahnder bereits einen Verdächtigen ermittelt, wenig später aber als Täter ausgeschlossen.