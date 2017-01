Baden-Württemberg Aras fordert klare Worte bei Merkels Türkei-Besuch

Stuttgart.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), bei ihrem Besuch in der Türkei auch kritische Themen anzusprechen. "Ich wünsche mir, dass die Bundeskanzlerin neben den Gesprächen mit Regierungsvertretern auch das Gespräch mit der Opposition und der regierungskritischen Presse sucht", sagte Aras der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen" (Mittwoch). Sie hoffe, dass Merkel "auch die Verhaftung von Parlamentsabgeordneten und die Verletzung von Menschenrechten thematisiert". Merkel reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in die Türkei.