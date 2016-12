Baden-Württemberg Arbeitgeber: Bildungspolitik geht in richtige Richtung

Stuttgart.

Die baden-württembergischen Arbeitgeber sehen die Bildungspolitik der grün-schwarzen Landesregierung auf dem richtigen Weg. Wichtig sei, dass in der Bildungspolitik nun Ruhe und Stabilität angesagt sei, sagte Arbeitgeberchef Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Wir haben schon genug Zeit durch Strukturdebatten und Schulversuche verloren." Dass die Landesregierung die lähmende Debatte um G8/G9 nun beendet habe, sei gut. "Auch dass der Leistungsgedanke wieder in den Vordergrund gerückt werden soll, begrüße ich."