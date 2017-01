Baden-Württemberg Auch Asylbewerbern aus dem Südwesten droht die Abschiebung

Stuttgart.

Auch abgelehnte Asylbewerber aus dem Südwesten sollen von einer Abschiebung nach Afghanistan betroffen sein. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland mitteilte, sollen in erster Linie Straftäter und alleinreisende oder alleinstehende Männer aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen abgeschoben werden. Im Dezember waren mit einem ersten Flug 34 Afghanen abgeschoben worden, darunter fünf aus Baden-Württemberg. Ein Christ war in letzter Minute auf Drängen der Grünen in der Landesregierung davor bewahrt worden.