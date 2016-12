Baden-Württemberg Auerwild leidet unter Schneemangel

Stuttgart.

Zu den Leidtragenden des eher trockenen Winters ohne Schnee gehören Auerhahn und Auerhenne. "Der Klimawandel macht dem heimischen Auerwild schwer zu schaffen", erklärte der Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), am Donnerstag in Stuttgart. Im Winter legen die Tiere normalerweise Schneehöhlen an, um sich darin vor Fuchs oder Habicht zu verstecken. Wenn es aber an Schnee mangelt, wird Auerwild häufig leichte Beute für Raubtiere. Im Schwarzwald leben derzeit etwa 200 Auerhähne - damit der Bestand langfristig überlebt, sind Experten zufolge aber 300 notwendig.