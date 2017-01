Baden-Württemberg Aufträge im Maschinenbau ziehen zum Jahresende an

Aufträge im Maschinenbau ziehen zum Jahresende an. Foto: Marijan Murat/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Die Auftragslage im baden-württembergischen Maschinenbau hat sich zum Jahresende deutlich aufgehellt. Im November seien die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahresmonat um acht Prozent gestiegen, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch mitteilte. Vor allem im Euro-Raum, aber auch in Deutschland legten die Aufträge zu. "Die Berg- und Talfahrt bei den Auftragseingängen hat sich zum Jahresende hin beruhigt", sagte Geschäftsführer Dietrich Birk. Der Südwesten profitiere von einem günstigen Branchenmix mit starkem Gewicht auf Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeugen. Bundesweit verbuchten die Maschinenbauer im November nur ein Plus von fünf Prozent.