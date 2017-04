Baden-Württemberg Auto kracht in Schlafzimmer

Reutlingen.

Im Bett einer fremden Familie in Pfullingen (Reutlingen) ist die Fahrt einer 21 Jahren alten Autofahrerin zu Ende gegangen. Diese habe am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Danach fuhr sie 250 Meter über eine Wiese und krachte schließlich durch die Wand des Wohnhauses und kam in besagtem Bett zum Stehen. Die Bewohner waren zwar zu Hause, jedoch noch nicht im Bett. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 000 Euro.