Baden-Württemberg Autoverkäufe im Südwesten legen kräftig zu

Stuttgart.

Die anhaltende Diskussion um die Zukunft des Dieselmotors verunsichert die Autokäufer. Im vergangenen Jahr sei vor allem in der Region Stuttgart die Nachfrage stark zurückgegangen, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Kraftfahrzeuggewerbes am Donnerstag in Stuttgart. Die Landeshauptstadt hat seit Jahren mit der Feinstaub-Problematik zu kämpfen.