Baden-Württemberg Baden-Württemberg bibbert

Stuttgart.

Sibirische Verhältnisse am Dreikönigstag: In der Nacht zum Freitag sind die Temperaturen im Südwesten vielerorts weit unter den Gefrierpunkt gefallen. Mit minus 22 Grad wurde in Merklingen auf der Schwäbischen Alb der bislang kälteste Wert in diesem Winter gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Stuttgart sagte. Die Gemeinde liege in einer Mulde und sei weitgehend vom Wind abgeschnitten. Auf der Alb gebe es mehrere Orte, die den Frost besonders heftig zu spüren bekämen.