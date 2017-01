Baden-Württemberg Baden-Württemberg erlebt bisher kälteste Nacht des Jahres

Stuttgart.

Baden-Württemberg hat die bisher kälteste Nacht dieses Winters erlebt. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, wurden in Leutkirch im Allgäu in der Nacht zum Samstag minus 24 Grad gemessen. "So kalt war es im ganzen vergangenen Jahr nicht", sagte er. An einer von Jörg Kachelmann betriebenen Station in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb seien sogar minus 27,7 Grad gemessen worden.