Baden-Württemberg Baden-Württemberg rüstet auf: Vorratsdatenspeicherung kommt

Mehrere Netzwerkkabel stecken in einem Serverraum in einem Switch. Foto: Matthias Balk/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Die grün-schwarze Landesregierung rüstet die Sicherheitsbehörden zur Terrorismusbekämpfung technisch deutlich auf. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigten am Dienstag in Stuttgart verschiedene Maßnahmen an. Das Land will zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung einführen, für die es im Bund bereits eine Gesetzesgrundlage gibt. Dabei geht es um die Speicherung von Verbindungsdaten in der Telekommunikation über einen Zeitraum von bis zu zehn Wochen.