Baden-Württemberg Beamtenbund begrüßt U-Ausschuss

Stuttgart.

Der geplante Untersuchungsausschuss zur Verwaltungshochschule muss nach Ansicht des Beamtenbundes in der seit Jahren schwelenden Zulagen-Affäre rasch für Transparenz sorgen. "Der Ruf der Verwaltungshochschule Ludwigsburg darf nicht länger geschädigt und die Studenten nicht länger verunsichert werden", sagte der Chef des Beamtenbunds, Volker Stich, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. SPD und FDP wollen am 8. Februar im Landtag einen U-Ausschuss zu möglicherweise rechtswidrig vergebenen Zulagen an Professoren der Hochschule beantragen. Die rund 2700 Studenten hätten großes Interesse daran, dass an ihrer Hochschule endlich Ruhe einkehrt und diese nicht alle paar Monate negative Schlagzeilen macht, betonte Stich.