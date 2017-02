Baden-Württemberg Beauftragte für Suizidprävention in Gefängnissen geplant

Ravensburg.

Die Landesregierung will einen speziellen Beauftragten für Suizidprävention in die Gefängnisse des Landes schicken. Die Mittel für eine entsprechende Stelle seien im Haushaltsplan für 2017 enthalten, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) der "Schwäbischen Zeitung" (Freitag). Dem Bericht zufolge hatte eine Expertenkommission schon im Herbst 2015 die Schaffung einer solchen Stelle empfohlen - vorangegangen war demnach der Hungertod eines Gefangenen in Bruchsal.