Bühlertal.

Bei der Anlieferung von Heizöl sind in Bühlertal (Kreis Rastatt) bis zu 1500 Liter Öl ausgelaufen. Wie die Polizei mitteilte, war der Schlauch, durch den das Öl am Dienstag gepumpt werden sollte, defekt. Das Öl lief demnach über die Straße in die Kanalisation und in einen etwa 50 Meter entfernten Bachlauf. Ob und in welchem Umfang der Unfall weitere Auswirkungen nach sich zieht, war am Dienstagmittag noch unklar.