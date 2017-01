Baden-Württemberg Boulez-Villa steht zum Verkauf

Baden-Baden.

Die Villa des Komponisten Pierre Boulez in Baden-Baden steht zum Verkauf, soll aber nach dem Willen eines Initiativkreises erhalten und in eine Art Künstlerhaus umgewandelt werden. "Schön wäre es, wenn sich private Gönner finden und das Haus erwerben würden", sagte dazu ein Sprecher der Stadt Baden-Baden. Sich am Kauf der verschiedenen Angaben zufolge rund 2,8 Millionen Euro teuren Villa zu beteiligen, komme auch nach Ansicht von Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) nicht in Frage. Auch das Land beteiligt sich daran nicht, ließ das Wissenschaftsministerium wissen.