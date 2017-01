Baden-Württemberg Brand in Motorradgeschäft: Bahnverkehr unterbrochen

Altbach.

Ein Feuer in einem Motorradgeschäft in Altbach bei Esslingen hat es am Freitagmorgen den Zugverkehr zeitweise lahmgelegt. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Dach in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei sperrte eine Straße und auch der Verkehr auf den direkt angrenzenden Bahngleisen wurde unterbrochen. Ob sich zum Zeitpunkt des Brandes jemand im Inneren aufgehalten hatte, war zunächst nicht bekannt - ebenso wie der entstandene Sachschaden.