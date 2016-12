Baden-Württemberg Brechdurchfall: Das Norovirus breitet sich aus

Stuttgart . In Baden-Württemberg greift das hochansteckende Norovirus um sich. Von den dadurch ausgelösten Brechdurchfall-Erkrankungen seien Kinder und Erwachsene in allen Stadt- und Landkreisen im Südwesten betroffen, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Dienstag mit. Den Angaben zufolge stieg die Zahl der gemeldeten Fälle zwischen Mitte Oktober und Ende November von 169 auf 524. Vor allem Säuglinge und Kinder unter fünf Jahren hätten sich dabei neu infiziert.

Der Hauptgrund für diese beginnende starke Winterepidemie "ist das Auftreten neuer, immunologisch veränderter Varianten des Norovirus", hieß es. Im Vergleich zu den Vorjahren beginne die Norovirus-Saison deutlich früher als in den drei Jahren zuvor. Die Erreger werden über Erbrochenes und über Stuhlgang verbreitet, aber auch über kontaminierte Speisen und Getränke. Die Viren sind sehr langlebig.

Noroviren

Die Erkrankung dauert meist ein bis zwei Tage und beginnt plötzlich mit heftigem Durchfall, Übelkeit und schwallartigem Erbrechen. Dazu kommt ein starkes Krankheitsgefühl mit Bauch- und Muskelschmerzen, gelegentlich mit Fieber und Kopfschmerzen. Die starken Brechdurchfälle können rasch zu einem Flüssigkeitsmangel im Körper führen.

Nach der Ansteckung bricht die Erkrankung meist zwischen sechs tunden und spätestens nach drei Tagen aus. Die Betroffenen sind bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden hoch ansteckend. Aber auch bis zu zwei Wochen oder länger können Erkrankte Viren ausscheiden und ansteckend sein.



Noroviren werden meist von Mensch zu Mensch übertragen. Die Erreger werden in kleinsten Spuren von Stuhlresten oder Erbrochenem an den Händen weitergetragen. Von der Hand gelangen die Viren leicht in den Mund. Sehr ansteckend sind auch winzigste virushaltige Tröpfchen in der Luft, die Erreger können aber auch an Gegenständen wie Türgriffen, Handläufen oder Armaturen haften und übertragen werden.

Rohe Lebensmittel, Wasser oder andere Getränke können ebenfalls mit Noroviren belastet sein und zu einer Ansteckung führen.