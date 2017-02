Baden-Württemberg Brexit und höhere Beschaffungskosten: Olymp-Hemden teurer

Bietigheim-Bissingen.

Der Brexit setzt dem schwäbischen Hemdenhersteller Olymp zu. Da das britische Pfund im Kurs stark gefallen sei, habe man die Preise in England um zehn Prozent angehoben, sagte Olymp-Chef Mark Bezner den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstag). "Leider führt das nicht gerade zu steigenden Absätzen." Auch in Deutschland setzt die Firma dem Bericht zufolge auf höhere Preise. "Aufgrund der steigenden Beschaffungskosten müssen wir auch in Deutschland die Preise in Summe im einstelligen Prozentbereich anziehen und den einen oder anderen Artikel auf die nächste Preisstufe hieven."