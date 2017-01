Baden-Württemberg CDU-Fraktionschef gegen Kompetenzverlagerungen auf den Bund

Stuttgart.

CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart sieht eine zunehmende Tendenz des Bundes, in die Hoheiten der Länder eingreifen zu wollen. Der Bund nutze für so eine Debatte jede Krise, sagte Reinhart am Freitag in Stuttgart. Er wandte sich entschieden gegen eine Verlagerung von Länderkompetenzen auf die Bundesebene.