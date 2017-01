Baden-Württemberg CDU-Landeschef:Herzog war ein großer Staatsmann

Stuttgart.

CDU-Landeschef Thomas Strobl hat den gestorbenen früheren Bundespräsidenten Roman Herzog als großen Staatsmann und beeindruckende Persönlichkeit gewürdigt. "Roman Herzog war ein brillanter Kopf und hatte das Herz auf dem rechten Fleck", teilte Strobl am Dienstag in Stuttgart mit. Herzog habe für Bürgernähe und große intellektuelle Kraft gestanden. "Er hatte die große Gabe, auch schwierige Dinge in einfachen Worten zu erklären. Das haben die Menschen gespürt, deshalb haben sie ihn hoch geschätzt und ihm vertraut." Ihm persönlich fehlten nun die Begegnungen, in denen Herzog geistreich, mit dem ihm eigenen Humor und schneidend scharfem Intellekt die Lage des Landes analysiert habe.