Baden-Württemberg CDU-Vize pocht auf sichere Herkunftsstaaten in Nordafrika

Stuttgart.

Nach dem Anschlag in Berlin sieht CDU-Bundesvize Thomas Strobl die SPD in der Pflicht, der Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten auf Nordafrika zuzustimmen. "Mir fehlt jedes Verständnis, dass die Maghreb-Staaten noch immer nicht als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind", sagte Strobl am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die SPD habe zwar im Bundestag einer Ausweitung zugestimmt. "Sie tut aber überhaupt nichts dafür, dass das im Bundesrat auch eine Mehrheit findet." Der mutmaßliche Berliner Täter Anis Amri kam aus Tunesien.